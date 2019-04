The examples populate this alert with dummy content

FESTES José Borrell capta el espíritu de la Penya Bon Humor en su cartel El acto del descubrimiento del cartel ha contado con la presencia de los cargos de este año con el Sant Jordiet, Álvaro Santacreu, al frente sábado, 20 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El pintor José Borrell ha sido el autor del cartel de la Penya Bon Humor de este 2019. El autor del cartel oficial del año pasado, ha querido mostrar el espíritu de la peña en su cuadro en el que ha mostrado a un grupo de componentes sentados, otros desfilando, pero todos disfrutando del ambiente, mientras que sobre ellos está la figura de un Sant Jordiet, en concreto el que ostentó el niño Mauro Alcaraz del que Borrell pintó su capa. También están las imágenes de un moro y un cristiano formadas por serpentinas y un puente que representa la ciudad de los puentes que es Alcoy. El acto ha contado con la presencia de todos los cargos de las fiestas de este año, con el Sant Jordiet, Álvaro Santacreu a la cabeza, el alcalde, Antoni Francés, y el presidente de la Asociación de San Jorge, Juan José Olcina, entre otros. El presidente de la Penya Bon Humor, Armando Soler, ha dado las gracias a todos por su asistencia y ha regalado un libro al Sant Jordiet, El principito. Olcina ha comentado en tono de broma que igual la Gloria se tiene que organizar mañana dentro del pequeño habitáculo de la peña que seguro tendrá sus puertas abiertas, mientras que Francés ha recordado que están trabajando para encontrar un lugar donde albergar y exponer los cuadros de fiestas de la peña, una tradición que está cerca ya de los 30 años y que se ha convertido en un patrimonio cultural para la ciudad. El descubrimiento del cartel lo ha realizado la madre de José Borrell, quien ha recibido un ramo de flores como obsequio, el acto ha acabado con un aperitivo-ensayo en la sede. No ha faltado la presencia de su Gloriero, Miguel Tomás.