SALE DEL ALCOYANO José García ya es del Extremadura El club extremeño hace oficial el fichaje del navarro en sus redes sociales - Según fuentes cercanas al jugador, el Alcoyano recibirá cerca de 50.000 euros por el traspaso miércoles, 10 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Extremadura hace oficial el fichaje del jugador del Alcoyano José García, era un secreto a voces que el jugador navarro recalase en el club azulgrana. El Alcoyano recibirá cerca de 50.000 euros. Esta salida hace que el club de Alcoy cierre cuanto antes su primera incorporación. Con este comunicado el Extremadura hizo oficial el anuncio de la llegada de García a través de las redes sociales. " EXTREMADURA UD - ✔@EXT_UD OFICIAL

¡JOSÉ GARCÍA NUEVO JUGADOR AZULGRANA!



El extremo navarro José Manuel García Maurin (13/1/97) “JOSÉ GARCÍA” que se une a la disciplina azulgrana procedente del CD Alcoyano, con el que esta temporada ha disputado 21 partidos y anotado 3 goles."