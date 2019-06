The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO José Luís González será el secretario técnico la primera medida del Consejo de Administración ha sido nombrar a José Luís González encargado de la gestión deportiva martes, 11 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Consejo de Administración del CD Alcoyano SAD, reunido en la tarde del lunes, ha decidido designar a José Luís González como nuevo secretario técnico del club. González es un experimentado hombre de fútbol que fue el directivo que se ocupó de la faceta deportiva cuando Javi Gandía era presidente. Es un profesional contrastado, conocedor del espectro futbolístico de la Tercera división y en especial del grupo sexto de la Tercera División. La temporada que ahora acaba ha ocupado la dirección del fútbol base del CD Alcoyano SAD, y ha entrenado al Cadete y al Juvenil. El Consejo ha tomado esta determinación de manera inmediata para que el nuevo secretario técnico comience cuanto antes a trabajar en la contratación del cuerpo técnico y en la confección de la plantilla, cuestiones que no pueden esperar. En otro orden de cosas, el Consejo de Administración ha acordado remodelar el organigrama de la SAD y dividir la estructura del club en dos parcelas claramente diferenciadas. Una primera, deportiva, y dirigida por González; y una segunda, de gestión y económica. A loi largo del día de hoy martes, el Consejo definirá los cargos de responsabilidad y portavocía y determinará las personas que dirigirán la sección económica, una vez estudien y valoren la situación del club y su proyección en esta nueva etapa.