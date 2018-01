The examples populate this alert with dummy content

VOLEIBOL José Luís Moltó, diez años del oro El mejor bloqueador de todos los tiempos, es de Cocentaina y ha estado en Ser Deportivos para hablar de una efeméride muy especial martes, 02 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (02/01/2018) El contestano y ya ex jugador de voleibol, José Luís Moltó ha estado en Ser Deportivos para hablarnos de la efeméride que marcó su carrera deportiva. Hace diez años que consiguió uno de sus mayores logros, la medalla de oro en el Europeo que se disputó en Rusia. Ha pasado un tiempo en su localidad natal, Cocentaina. Ser Deportivos no podía perder la ocasión de hablar con el que sin duda, está considerado como uno de los mejores bloqueadores de la historia del voleibol. Con más de una década en la Selección Española y 405 partidos internacional a sus espaldas, Moltó repasa parte de su carrara en Radio Alcoy.