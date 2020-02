The examples populate this alert with dummy content

JUBILACIÓN José María Segura, toda una vida dedicada a la arqueología y a la historia local Segura se ha jubilado el día de su 66 cumpleaños como director del Museu Arqueològic Municipal Camilo Visedo Moltó, donde entró a colaborar con 17 años, es decir, casi medio siglo después - En Radio Alcoy ha hecho un balance miércoles, 19 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (18/02/2020) José María Segura tenía escrito en rojo en el calendario el 18 de febrero de 2020. Era el día de su 66 cumpleaños y a la vez el momento en el que se jubilaba como director del Museu Arqueològic Camilo Visedo Moltó, en el que comenzó a colaborar con 17 años, es decir, casi medio siglo después. Segura ha estado en Radio Alcoy para realizar un balance de su medio siglo de relación con esta entidad y al tiempo ha dado datos de su sucesora, la arqueóloga murera Palmira Torregrosa, así como sobre sus proyectos futuros.