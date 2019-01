The examples populate this alert with dummy content

MÚSICA José María Valls Satorres digitaliza toda su obra El compositor alcoyano ha explicado en Radio Alcoy que está pasando a ordenador las obras que ha creado y datos y curiosidades de las mismas martes, 08 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El compositor alcoyano José María Valls Satorres ha visitado el estudio de Radio Alcoy para repasar parte de su amplia trayectoria musical. Justo el proyecto que tiene entre manos en la actualidad es pasar a ordenador sus obras musicales al tiempo que anota detalles y curiosidades sobre las mismas, datos que él ha encontrado a faltar cuando ha estudiado a otros autores. También ha explicado detalles curiosos como que participará en el 200 aniversario de su banda, la Nova, o que se está empezando a preparar un libro sobre su obra, así como del reciente reconocimiento por parte del Círculo Industrial con su nombramiento como socio de honor.