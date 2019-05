The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES MUNICIPALES José Miguel Antolí tilda de chiringuito la lista de Ciudadanos a las municipales El concejal, ahora en el grupo de los no adscritos y que la Ejecutiva Nacional desestimó como alcaldable en favor de la diputada Rosa García, arremete contra la candidata oficial que describe como "la diputada peor valorada de las Cortes Valencianas" miércoles, 15 de mayo de 2019 La crisis abierta en la agrupación local de Ciudadanos tras la designación de Rosa García como alcaldable ha estallado con la difusión de las criticas del ex concejal del Partido de Albert Rivera, ahora en el grupo de no adscritos, José Miguel Antolí. En un durísimo comunicado Antolí tilda de "Chiringuito alcoyano de Rosa García", la candidatura que opta a las municipales en Alcoy de la formación naranja. Antolí, que aspiraba a ser alcaldable y delfín del anterior líder de Ciudadanos y ex alcalde Alcoy, Jorge Sedano, señala que la lista que encabeza Rosa García, a quien describe como "la diputada peor valorada de las Cortes Valencianas", "está plagada de familiares, compañeros de fila y no afiliados". Acusa a Albert Rivera, "de destrozar muchas agrupaciones locales como la de Villena, Elche, Gandía, paiporta, San Vicente del raspeig y Alcoy" con la designación unilateral de alcaldables. En el caso de Alcoy señala que con esta decisión los casi 5.000 votos recabados en las anteriores municipales "beneficiarán ahora a PP y PSOE".