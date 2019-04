The examples populate this alert with dummy content

MÚSICO José Rafael Pascual Vilaplana y su vida entre Barcelona, Bilbao... y Muro El director murero dirige las orquestas de ambas capitales, pero tiene muy claro que no quiere estar más de diez días sin su familia y sin pasar por su Muro natal martes, 30 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (30/04/2019) El compositor y director de orquesta murero José Rafael Pascual Vilaplana ha estado en Radio Alcoy para explicar su ajetreada vida a medio camino entre Barcelona y Bilbao. Es el director de las orquestas municipales de ambas capitales. Sin embargo, Pascual Vilaplana tiene claro que quiere pasar más de diez días sin visitar su Muro natal y a su familia. También recuerda algunos datos de su extensa biografía y brillante currículum y explica la importancia de las bandas de música en la comarca para que ésta sea cuna de grandes músicos.