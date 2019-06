The examples populate this alert with dummy content

NUEVOS AYUNTAMIENTOS Josep Manel Francés es reelegido alcalde de Agres El candidato de Compromís fue apoyado por los ediles de su partido y el del PSOE en el pleno de investidura que, finalmente, comenzó a las 00:01 horas con la ausencia de los concejales del PP viernes, 14 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (14/06/2019)

AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (15/06/2019) Josep Manel Francés fue reeelgido alcalde de Agres, con el apoyo de los ediles de Compromís y de PSOE, en el pleno de constitución de la corporación municipal que, finalmente, comenzó a las 00:01 horas con la asuencia de los tres concejales del PP. La coincidencia de la fecha de constitución de los ayuntamientos con el inicio de un viaje contratado por el edil electo del PSOE en Agres motivó a convocar el pleno pasado un minuto de la una del 15 de junio. Era una decisión, según explicaba Francés, para facilitar la asistencia del edil socialista a la sesión plenaria. Sin embargo, esta resolución fue recurrida por el Partido Popular y la Junta Electoral de Zona rectificó la decisión tomada por el Ayuntamiento, argumentando que el pleno se tiene que celebrar entre las 8 y las 20 horas dentro del horario de trabajo propio de los funcionarios municipales. Pese a la notificación de la Junta Electoral de Zona, el pleno se celebró en la hora prevista dado que, según informaron fuentes del PSPV-PSOE, hay jurisprudencia de la Junta Central Electoral en la que se indica que los plenos se tienen que realizar en la fecha marcada pero no señala nada respecto a los horarios. En las elecciones de mayo, PP y Junts Per Agres-Compromís empataron a 3 ediles y por ello la Alcaldía de esta localidad de El Comtat dependía del único edil del PSOE que tenía previsto partir de viaje a un crucero por Escandinavia a las 3 de la madrugada, circunstancia que le impedía estar en el pleno de conovcarse a lo largo de este sábado. Ante esta situación y la decisión de la Junta Electoral cabían dos opciones: o el concejal socialista perdía el vuelo y vota con Compromís; o bien, no acudía al pleno y la alcaldesa sería la candidata del PP, María García, por ser la formación más votada en las últimas elecciones locales con 163 votos. Compromís sumó 149 votos y el PSOE, 48. Este sábado habrá un carrusel de plenos de constitución de las corporaciones municipales. En Alcoy, la sesión convocada a las 12 horas y será momento en que se constituirá la mesa de edad que estará presidia por Miguel Juan Reig -el edil electo más mayor- y Naiara Davó al ser la concejal más joven. Tras la toma de posesión de los escaños municipales, se realizará la elección del alcalde que, salvo sorpresa, será el socialista Antonio Francés. En Cocentaina, a las 10 horas comenzará el pleno en el que revalidará la Alcaldía el PSOE, que gobernará en solitario y contará con apoyos puntuales durante la legislatura. En Muro, Compromís se perfila para la Alcaldía si cuenta con el apoyo del PSOE y en Castalla, el gobierno local estará liderado por Ciudadanos al ser la lista más votada y, previsiblemente, en el pleno de mañana –que dará comienzo a las 12:30 horas- contará con el voto del PSOE, según la información recabada. En poblaciones menores de la comarca, destacar los cambios que se van a producir en los ejecutivos locales de L’Orxa, donde estará el PP, en Beniarrés será para Compromís y en Alfafara y Benilloba, serán investidos los alcaldes de las listas independientes. Por otra parte, los alcaldes investidos serán con toda probabilidad socialistas en Alcoleja, Alqueria d’Asnar, Balones, Fageca, Gorga y Millena. El PP gobernará en Almudaina, Benasau, Benifallim, Benillup, Benimassot, Famorca, Planes, Tibi y Tollos. Compromís, además, tendrá alcaldes en Alcosser de Planes, Gaianes y Quatretondeta .