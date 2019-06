The examples populate this alert with dummy content

AMAGATALLS DE LA FESTA Josep Maria Segura, Conseller d'Honor de la Asociación de San Jorge Se le nombrará en la asamblea general de esta noche en el Teatre Principal - Rafael Mora, de la Magenta, será nombrado Fester d'Honor jueves, 20 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/06/2019)

AUDIO Amagatalls de la festa (20/06/2019) Josep Maria Segura, de los Marrakesch, y Rafael Mora, de la Magenta, se incorporán como Conseller y Fester d’Honor, respectivamente, al Cuadro de Honor de la Asociación de San Jorge esta noche en la asamblea general. Será uno de los últimos puntos del orden del día de la asamblea, como ha anunciado en Amagatalls de la Festa, el secretario de la Asociación, Rafa Sempere. En el caso de Segura, además de su amplia trayectoria como fester o sus ocho años como cronista, también se ha querido reconocer su labor de recopilación de documentación para que las Fiestas sean BIC. En la sesión también se conocerá el nombre del nuevo Sant Jordiet 2020 de entre los ocho candidatos que se han presentado para este cargo, se designarán los cuatro cargos para las próximas fiestas y los nuevos vocales de los primers trons y mayorales. La Asamblea arrancará con la lectura de la crónica de la pasada edición de las Fiestas a cargo del cronista Natxo Lara. Será a partir de las 20’15 horas en el Teatre Principal. Paco Aznar y Rafa Sempere han hecho un repaso de los puntos a tratar.