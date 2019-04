The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONS Josep Sempere aspira a revalidar l'alcaldia de Banyeres de Mariola L'actual alcalde ha presentat al seu equip de Compromís per a les pròximes eleccions municipals del 26 de maig martes, 30 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Compromís per Banyeres de Mariola ha presentat la seua llista completa amb Josep Sempere, actual alcalde, al capdavant. En el segon lloc es presenta Rocío Alfaro, actual regidora, tercera serà Ester Revert, en el número quatre està Mario Martínez, en el cinc Bea Francés, en el sis David Ruano, en el set Carlos Moisés i en el vuit Lorena Ferre, Gloria Conejo es la nou i Jordi Amorós el deu, Eloy Garrido el 11, el 12 Jordi Sempere i el 13 Sònia Beneyto. Els reserves són Joan Manel Conejero, el 14, María José Ripoll el 15 i José Martínez, el 16. Compromís aspira a revalidar l’alcaldia en les eleccions del 26 de maig.