Josep Sempere vol culminar els projectes iniciats en la passada legislatura

L'alcalde de Banyeres de Mariola, Josep Sempere, ha estat en Radio Alcoy per a explicar com afronta la nova legislatura dels pròxims quatre anys on estrena majoria absoluta. Sempere ha detallat que la principal raó per a presentar-se a la reelecció va ser el poder culminar els projectes que havia iniciat els passats quatre anys.

També ha parlat sobre el seu renovat equip de govern, d'aquestos projectes com l'ampliació del cementeri, el nou aulari, el centre de dia o del trinquet, entre d'altres, així com de les festivitats de la localitat, tant en aquestos moments, La Malena, com les previstes per a setembre, La Reliquia. Al temps ha apuntat que va proposar al PSOE i el PP ocupar una regidoria però aquestos van declinar la proposta.