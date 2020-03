The examples populate this alert with dummy content

CULTURA Josep Sou repassa la seua trajectòria artística, docent i política El polifacètic artista alcoià explica detalls sobre les seues exposicions, en una entrevista feta dies abans de l'estat d'alarma pel coronavirus, les seues etapes com a docent i com a polític durant 14 anys formant part de l'equip del govern socialista de Josep Sanus martes, 24 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (24/03/2020) L'artista Josep Sou ha sigut el convidat en el programa Hoy por Hoy. En una entrevista feta dies abans del decret d'estat d'alarma, Josep explica quins eren els seus plans pel que fa a exposicions abans de l'aparició del coronavirus. En eixos moments tenia una exposició a Petrer i previstes altres mostres a Xixona, Muro o Cocentaina, projectes que s'han ajornat per l'aparició del virus. També parlem amb ell de la seua trajectòria artística com poeta visual o conceptual, com a docent i com a polític, dins de l'equip de govern socialista de Josep Sanus durant 14 anys.