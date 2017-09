The examples populate this alert with dummy content

Jovempa arranca su décimo aniversario con la renovación de su imagen La conmemoración de la entidad empresarial concluirá el 16 de noviembre con una cena homenaje a los asociados viernes, 29 de septiembre de 2017 Jovempa, la asociación que surgió para representar el tejido empresarial de la comarca en manos de los jóvenes, alcanza su décimo aniversario. Su actual presidente, Quino Palací, destaca la labor realizada desde los origenes, "con Santi Carbonell, primer presidente de la entidad", al relevo con Isidro Pérez y Victor Ferrer. La asociación, que tiene representación en todos los sectores y localidades de la comarca, ha desarrollado un programa de actividades en lo que ha denominado el mes de Jovempa. La primera acción ha sido la presentación de la nueva imagen corporativa. Su autor es el anterior presidente Víctor Ferrer, que ha querido plasmar una imagen clara de la entidad. La conmemoración del décimo aniversario desembocará el 16 de noviembre con una cena homenaje a los asociados.