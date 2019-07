The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD Jovempa, contento por la respuesta ante su Noche Solidaria El presidente y vicepresidente de esta entidad, Quino Palací y Javier Exposito, han estado en Radio Alcoy, pocas horas antes de una cena que celebrará este viernes 5 a las 21 horas jueves, 04 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (04/07/2019) El presidente de Jovempa, Quino Palací, y su vicepresidente y tesorero, Javier Expósito, han visitado Radio Alcoy pocas horas antes de la celebración de la VI edición de la Noche Solidaria que organiza esta entidad. Será a las 21 horas de este viernes 5 de julio en el Círculo Industrial. Aún a falta de más de un día, Palací y Expósito estaban contentos por la respuesta obtenida de cara a este acto, en el que esperan superar los 6.000 euros del año anterior que recaudaron para diez entidades solidarias locales. Los talonarios se han vendido a buen ritmo en los comercios de la ciudad junto a las pulseras solidarias y hay ya cerca de 200 personas inscritas para participar en la cena. El presentador será Rubén Lledó.