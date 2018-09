The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES Jovempa de L’Alcoià y El Comtat reelige como presidente a Quino Palací El contestano repite al frente de la federación de jóvenes empresarios con el principal objetivo de consolidar la unión entre las distintas asociaciones de la comarca lunes, 24 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La asamblea electoral de los jóvenes empresarios de la comarca celebrada el pasado viernes ha decidido, por unanimidad, renovar al contestano Quino Palací en su cargo de presidente. En esta segunda etapa al frente de Jovempa para los próximos dos años, Palací se ha marcado como objetivo reforzar los vínculos con las distintas asociaciones empresariales de la comarca y revisar el emprendimiento una vez superada la burbuja del sector en los últimos años. Además, el presidente de Jovempa prevé consolidar el proyecto Futuremos, que nació el pasado mes de marzo con el objetivo de ser un punto de encuentro de empresarios en el interior de la provincia de Alicante. La nueva junta directiva está formada por el miembro de Fedac, Javier Expósito, al frente de Tesorería y Relaciones Institucionales, Liana Jordá, secretaria, y los tres vocales, David Miró, gestor de eventos, David Galvañ, relaciones con la Foia, y Pau Ferri, representante en Futuremos.