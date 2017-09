The examples populate this alert with dummy content

PROJECTE CANYET Joves exemplars de milà negre visiten la comarca L'Ajuntament d'Alcoi prepara diverses jornades de portes obertes, la primera el 10 de setembre, per donar a conèixer, de prop, aquesta au rapinyaire que es troba creuant la península cap al sud martes, 05 de septiembre de 2017 más información El proyecto Canyet peligra por falta de fondos y voluntarios La serra de Mariola ha rebut un nou visitant aquesta última setmana: es tracta d'exemplars de curta edat de milà negre. Aquesta benvinguda espècie d'au freqüenta la colònia de voltors quan es troba en meïtat del seu procés de migració cap al sud de la península. La comarca acull des del 30 d'agost aquesta espècie, la presència de la qual és molt significativa, ja que ha vist reduïda la seua població en els últims anys, i a més a més, ni viu ni nidifica en territori valencià. Aprofitant l'ocasió, el departament de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alcoi ha preparat varis dies de portes obertes del projecte Canyet: la primera jornada està fixada pel diumenge 10 de setembre, a les 9.30 hores, eixida des de la Cantina del Preventori. La següent cita per conèixer de prop el milà negre és el 19 de novembre i el calendari s'amplia ja en 2018 el 14 de gener, el 4 de març, el 20 de maig, el 3 de juny, el 9 de setembre i l'11 de novembre. Les inscripcions s'han d'adreçar al mail medi_ambient@alcoi.org. El regidor de Medi Ambient, Jordi Martínez, recorda que el projecte de reintroducció del voltor a la Serra de Mariola és possible gràcies al "treball conjunt" entre FAPAS-Alcoi i l'Ajuntament, "que s'ha mantingut correctament", i remarca que "en cap cas" ha perillat la presència de voltors a la comarca, malgrat la denúncia que FAPAS llançava fa un any per la manca de fons i voluntaris per mantindre la colònia i la impossibilitat d'arribar a un acord formal que subratllava abans de l'estiu en aquesta mateixa emissora. Circumstància que Martínez desmenteix, xifrant en 6.000 kilograms les despulles càrnies de les quals s'han desfet els voltors entre juny i agost, fet que "ha estalviat l'emissió de tres tones de C02 a l'atmosfera".