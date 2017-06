The examples populate this alert with dummy content

FESTIVAL 'Joves x Joves', los jóvenes también existen Alcoy reivindica a su público juvenil con una jornada dedicada a la música, el deporte y el ocio lunes, 12 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (12/06/2017) La primera edición de Joves x Joves llega este sábado, 17 de junio, con un objetivo claro: entretener y hacer visible a la población más joven de la ciudad. El proyecto arranca a las 10.30 horas con un cluedo que permitirá a sus participantes convertirse en detectives y resolver un misterio de alcaldía. A las 11 horas, el workout de Cervantes acogerá una actividad centrada en deportes alternativos y las pistas de Santa Ana una demostración de danza urbana. Además de una paella, charlas y el concurso Templet Talent, en que los jóvenes sacarán a relucir sus virtudes, la jornada lanzará el Demorock. Un concurso de bandas cuyo premio será la grabación de una maqueta. Las jornadas jóvenes culminarán con la actuación del grupo Combo Calada a las once de la noche, en la Glorieta.