ALCOY Juan Abad Llopis, elegido sargento infantil cristiano El jurado ha decidido que el festero de los Alcodianos era el mejor de los cinco candidatos sábado, 09 de noviembre de 2019 Juan Abad Llopis ha ganado el concurso de sargento infantil cristiano de las Fiestas de Alcoy. El jurado ha decidido que el festero de los Alcodianos era el mejor de los cinco candidatos que ha concurrido al certamen celebrado en la sede de la Filà Guzmanes. Una decisión que elevará a la junta directiva de la Asociación de San Jorge para que lo nombre en el cargo. Con puntualidad británica, a las cinco de la tarde de este sábado, ha dado comienzo el concurso con la presencia de numeroso público, entre familiares, amigos y festeros que han querido apoyar a los aspirantes. Un sorteo ha determinado el orden de participación para las dos rondas previstas. Así, los candidatos Juan Abad Llopis (Filà Alcodianos), Víctor Cuenca Requena (Filà Guzmanes), Héctor Camarasa Satorre (Filà Navarros), Arnau López Llorens (Filà Ligeros) y Cesc Zapata Sempere (Filà Navarros) han expresado sus dotes con la lanza y guiando a las escuadras de los festeros al compás del pasodoble Aitana, interpretado por la Societat Musical Nova d'Alcoi, en la primera parte. En la reanudación del certamen, los pequeños festeros han vuelto a dirigir en esta ocasión al ritmo de los pasodobles que han elegido al azar resultando El K'sar del Yeddid y Chordiet, interpretados por los músicos de la Nova. En cada intervención, el público se ha volcado con los concursantes animándoles y aplaudiendo sus actuaciones mientras el jurado las valoraba. Tras los dos pases, los componentes del tribunal se han retirado a deliberar. Así, y ante los nervios de los aspirantes, el secretario de la Asociación de San Jorge, Rafael Sempere, ha leído el acta del jurado anunciando que "vamos a proponer a la junta directiva que nombre como sargento infantil cristiano con 91 votos a Juan Abad". Una explosión de alegría y de aplausos para el niño que ha conseguido la victoria en el concurso. Ahora el máximo órgano de la entidad festera deberá proclamar al festero de los Alcodianos para que desempeñe sus funciones de sargento infantil del bando de la cruz. Entre ellos, y será su debut, dirigir a los cristianos en la Gloria Infantil prevista para el domingo 19 de abril. Juan Abad, al finalizar el acto, ha expresado que estaba "muy contento" por haber ganado este concurso en el que venía preparándose "desde hace un mes". El pequeño tiene un referente en este cargo ya que su padre, Juan Abad Lillo, fue sargento mayor crisitiano entre los años 2005 y 2008.