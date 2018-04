The examples populate this alert with dummy content

GOLF Juan Carlos Anduix gana el I trofeo Tutto Piccolo La primera edición de este torneo organizado por la empresa Tutto Piccolo Se disputó en las instalaciones del hotel Villaitana de Benidorm lunes, 09 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Con una fantástica tarjeta de 75 golpes brutos y 43 puntos stableford, Juan Carlos Anduix se ha proclamado este sábado flamante vencedor absoluto del I TROFEO TUTTO PICCOLO, cuarto trofeo puntuable de la temporada del Club de Golf Alcoy disputado en el campo de golf de Villaitana, en Benidorm. Con un día apacible y un campo siempre receptivo, fueron varias las tarjetas muy buenas, y Juan Carlos no tuvo fácil la victoria, ya que Josu Pérez de Nanclares también realizó 43 golpes, y tuvo que ser la diferencia de hándicap la que le diera la victoria absoluta a Anduix. No obstante, Pérez de Nanclares, en su primera aparición en el Club, consigue la victoria en segunda categoría, seguido de Francisco Asensio, también debutante, que fue segundo con 40 puntos. En primera categoría, Mario Márquez consiguió la victoria con 38 puntos, siendo segundo Luis Agulló con 37 puntos y una tarjeta de 73 golpes brutos. El premio especial a la bola más cerca de bandera en el hoyo 3 fue para Carlos Agulló. Tras la disputa del TUTTO PICCOLO, la Orden de Mérito va perfilándose. En 1ª categoría las dos primeras posiciones se mantienen inalteradas, ocupadas por Samuel Gramaje y Luis Agulló. A la tercera asciende Mario Márquez, que cierra el podio, pero el mayor ascenso lo protagoniza Juan Carlos Anduix, que gracias a su victoria en Villaitana es ahora cuarto en la clasificación. En 2ª categoría, Virgino Ruiz sube de la tercera posición hasta el liderato de la clasificación, lo que hace que Eduard Ambrós y Ximo Sanz sean ahora segundo y tercero respectivamente, bajando una posición cada uno. Lo más destacable es el crecimiento que está sufriendo el Club de Golf Alcoy en los últimos tiempos. Gracias al buen ambiente generado, en cada trofeo debutan nuevos jugadores, que se van incorporando para disfrutar del golf entre amigos. En lo que llevamos de año, ya son 10 los nuevos socios que engrosan las filas del Club de Golf Alcoy.