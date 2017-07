The examples populate this alert with dummy content

NUEVA INCORPORACIÓN Juan Carlos Balaguer es en nuevo entrenador de porteros Como jugador tiene una gran experiencia y también como entrenador de porteros con el Albacete, Castellón o Hércules, donde ha estado las últimas temporadas miércoles, 19 de julio de 2017 El Alcoyano ficha al ex portero Juan Carlos Berenguer como entrenador de porteros. El club ha anunciado su fichaje a través de su página web. l exguardameta valenciano Juan Carlos Balaguer se ha incorporado hoy al cuerpo técnico del CD Alcoyano para convertirse en el nuevo preparador de porteros. Balaguer cuenta con una dilatada trayectoria a sus espaldas. Como profesional en activo en los terrenos de juego se formó en las categorías inferiores del Valencia y del Mestalla dio el salto al Albacete, donde permaneció seis temporadas (cinco en Primera y una Segunda). También vistió las camisetas de Mérida, Levante UD, Real Murcia CF y Talavera. Tras colgar los guantes ha sido preparador de porteros durante 8 campañas en el Albacete, para desempeñar después esta misma función en el CD Castellón, Villarreal C y el Hércules. En el equipo alicantino ha estado durante los últimos cinco cursos. "Tengo que agradecer al CD Alcoyano que se pusiera en contacto conmigo después de conocer que no continuaba en mi anterior club. Es un paso más en mi carrera y espero que sea positivo", destaca Balaguer. Tras su primer día en la entidad alcoyanista, señala que se ha encontrado "fenomenal". "La acogida ha sido muy buena, esto es una familia. Hay que ser una piña y conseguir los objetivos", detalla tras firmar por los blanquiazules por una temporada. En cuanto a su forma de trabajar, apunta que es "un pesado en el posicionamiento" de los cancerberos. Además, añade que en la actualidad también se exige "el juego con el pie y el aéreo". Con este puesto queda completado el cuerpo técnico.