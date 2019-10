The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTO Juan Carlos Ripoll, 50 premios de fotografía de la Asociación de San Jorge Ha ganado cuatro de los últimos seis premios de honor - Ha estado en Radio Alcoy antes de la inauguración de la exposición del LXVIII Concurso Fotográfico Antonio Aura Martínez en el MAF este jueves 17 miércoles, 16 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (16/10/2019) Juan Carlos Ripoll ha sido el ganador del premio de honor del LXVIII Concurso Fotográfico Antonio Aura Martínez. La inauguración de la exposición de los trabajos presentados será en el MAF a las 20,15 horas del jueves 17. Antes de recibir el premio y de inaugurarse la muestra, Ripoll ha estado en Radio Alcoy para explicar que con este galardón suma ya 50 en las diferentes categorías del concurso de la Asociación de San Jorge. Respecto al premio de honor, el más prestigioso al ser una suma de cinco fotografías de cinco actos diferentes, ha ganado cuatro de las últimas seis ediciones. También hablamos con Juan Carlos sobre el Salón de Fotografía de la Agrupación Fotográfica Alcoyana y de la trayectoria de esta entidad, así como sobre el sistema de premiados.