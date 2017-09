The examples populate this alert with dummy content

CASAL Juan Carlos Ripoll repite con el premio de honor de fotografía del Casal Las cinco imágenes de su colección Acuario han sido las más valoradas-El primer premio de fotografía festera es para Francisco Pulido y de Aspectos de Alcoy el ganador ha sido José Antonio Vilaplana martes, 12 de septiembre de 2017 Juan Carlos Ripoll Escarcena se alza de nuevo con el premio de honor del concurso de fotografía Antonio Aura Martínez. Ripoll, miembro destacado de la Agrupación Fotográfica Alcoyana, repite premio de honor por segundo año consecutivo del concurso convocado por la Asociación de San Jorge y dotado de 1.000 euros. Las cinco imágenes de la colección Acuario que ha presentado han sido las más valoradas por el jurado, reunido el viernes 8 de septiembre para emitir su fallo. El primer premio de la categoría de fotografía festera lo ha ganado Francisco Pulido, vecino de Jaén, por una imagen de la Entrada de moros. Con Accésits han quedado Carmen Morales, Elías Seguí y Gonzalo Sempere. En la categoría de aspectos de Alcoy el ganador ha sido José Antonio Vilaplana con una imagen sobre uno de los comercios más antiguos de la ciudad. Los tres Accésits de la categoría han recaído en Carlos Verdú, Pedro Perruca y Juan Carlos Ripoll. El jurado, compuesto por el asesor artístico de la Asociación, Ignacio Trelis, y los fotógrafos profesionales Paco Grau y Juani Ruz, ha revisado las 330 imágenes presentadas al certamen. Una selección de fotografías formará la exposición que se podrá visitar desde el 5 de octubre en el Casal de Sant Jordi. En la inauguración la Asociación entregará los premios del concurso.