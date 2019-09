The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA Juan Diego Ingelmo guanya el concurs del cartell de la Fira de Tots Sants Ha sigut l'autor elegit d'un total de 23 obres presentades - La seua obra porta per nom La Fira vola i es podrà veure a partir del 4 d'octubre en l'acte de presentació - El jurat ha estat format pel Consell de Fira lunes, 16 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (16/09/2019) Juan Diego Ingelmo és l’autor del cartell de la Fira de Tots Sants de Cocentaina 2019. El pintor i dissenyador natural de Burriana ja va guanyar el concurs en l’edició de 2016. També ha sigut l’autor del cartell de les festes de Moros i Cristians de Muro d’aquest any. L’autor estava molt content per haver sigut l’elegit i ha recordat que porta deu anys presentant-se i en els últims quatre ha guanyat dos. Aquesta obra que porta per nom ‘La Fira vola’ s’ha escollit entre les 23 presentades de tot el territori nacional per un jurat format pels membres del Consell de Fira. El cartell es presentarà el 4 d’octubre durant l’acte de presentació oficial de la Fira en el Centre Cultural El Teular. És la XIV edició d’aquest concurs.