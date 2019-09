The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA "Juan Gil-Albert va ser una persona valenta" El professor i escriptor Paco Bernàcer parla de la figura de Juan Gil-Albert del que va ser un dels seus millors amics - Al temps en Radio Alcoi ha llegit algun dels seus poemes viernes, 06 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (06/09/2019) Paco Bernàcer va ser durant molts anys professor de l'IES Pare Vitòria, a més del primer director del Centre Cultural de la democràcia i escriptor. Ara, ja jubilat, segueix escrivint -El pes de les ales va ser la seua última obra publicada- i ha volgut passar-se per Radio Alcoi per a parlar durant quasi mitja hora sobre la figura d'altre escriptor, Juan Gil-Albert, fill predilecte de la ciutat. Aquest estiu s'han complit 25 anys de la seua mort i Bernàcer ha explicat quins són els records que té de la seua persona, molts records ja que Paco va ser un dels seus millors amics a Alcoi, i més en concret en les seues visites a Villa Vicenta. Al mateix temps ha aprofitat per a llegir alguns dels seus poemes.