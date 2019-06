The examples populate this alert with dummy content

FESTES Juan Javier Gisbert repasa su trayectoria en Amagatalls de la Festa Paco Aznar ha tenido como invitado es su programa al que ha sido en los últimos años Embajador Moro - Ambos hablan de su trayectoria festera, musical y como escritor jueves, 13 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (13/06/2019) Paco Aznar ha contado con un invitado especial en esta edición de Amagatalls de la Festa especialmente dedicada al que ha sido durante los últimos años Embajador Moro, Juan Javier Gisbert. Gisbert ha hecho un balance de su trayectoria festera hasta el momento y también ha habido espacio para repasar otras facetas suyas como las de actor o de cantante o la elaboración y publicación de varios libros.