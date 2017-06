The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Juan José Valls Fuster, Sant Jordiet 2018 El niño que encarnará al patrón las próximas fiestas pertenece a la filà Mudéjares, tiene siete años y estudia en el colegio Salesianos Juan XXIII jueves, 15 de junio de 2017 "Lo que más me gusta es subir al castillo". Entre un carácter pizpireto y algo tímido, Juan José Valls Fuster, el recién escogido Sant Jordiet 2018, se ha presentado ante los medios de comunicación en la asamblea festera que ha acogido el Teatre Principal esta tarde. Lo ha hecho acompañado de su abuelo, visiblemente emocionado por el resultado del azar. Y es que a la segunda va la vencida. Dos veces han sido las que Juan José ha probado suerte en su objetivo de encarnar la figura del patrón. Es un aficionado del fútbol sala, deporte que ha mamado en el seno de su familia. "Soy del Madrid", asegura, convencido. Tiene siete años y estudia en los Salesianos Juan XXIII. Pertenece a la filà Mudéjares incluso desde antes de nacer. Desde este jueves, 15 de junio, es el Sant Jordiet de las próximas fiestas del año 2018.