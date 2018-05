The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO Juan Serrano seguirá de presidente El Consejo de Administración, de forma unánime, ratifica a Serrano en el cargo martes, 29 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Juan Serrano seguirá como cabeza visible del Alcoyano. El Consejo de Administración ratificó a Serrano en el cargo y volverá a estar en el palco. Su ratificación era más que probable por la gestión que el Alcoyano está teniendo bajo su mandato. Al margen de lo deportivo las cuentas del club son muy buenas y no genera una excesiva deuda que pueda preocupar o que tenga que derivar en la venta del club. El primer paso, es la contratación del entrenador, encima de la mesa, primero de la lista está Vicente Mir, con el técnico se reunirán en breve para exponerle los detalles del contrato y del proyecto para la próxima temporada. En ningún caso el Alcoyano se hipotecará para firmar al técnico, si no está conforme con su sueldo, la negociación se romperá. Sueldo que distará mucho a los que pudo tener en Hércules, Real Murcia o la pasada temporada en el Elche. Si la opción de Vicente Mir fracasa, el club tiene dos entrenadores en la recámara para poder reaccionar con garantías. Una vez que el nuevo técnico diga el “sí quiero”, el siguiente paso será la contratación de la plantilla. Muchos de los jugadores de la plantilla de la temporada pasada esperan con los ojos cerrados la llamada de Alcoyano. Dependerá del entrenador si son más o menos los jugadores con los que cuentan para la próxima campaña. En principio se quiere mantener una base de la temporada anterior, pero dependerá del entrenador si se hace limpieza general o se sigue apostando por un número importante de jugadores de la temporada pasada.