ESPECTACLES Juani Ruz il.lustra el cartell de la Mostra 2018 Ha optat per retratar a una actora alcoiana expressiva la qual atorga al cartell emoció i sorpresa lunes, 18 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El cartell de la XXVIII Mostra de Teatre d'Alcoi per a l'edició del 2018 recull una obra de la fotògrafa i dissenyadora Juani Ruz. Al cartell s'ha optat per retratar a una actora alcoiana, "molt expressiva" en paraules de Ruz, la qual atorga al cartell "l'emoció i sorpresa" que la Mostra recull cada any. El director de la Mostra, Miquel Santamaria, recorda que les dates en les quals es durà a terme el certamen seran del 26 de maig a l'1 de juny, i que s'han rebut 400 i escaig propostes escèniques que la direcció haurà de valorar per articular l'oferta de la Mostra. Per la seua banda, el regidor de Cultura, Raül Llopis, assegura que l'autora "ha sabut reflectir ben bé el que és la Mostra mitjançant una imatge molt potent".