The examples populate this alert with dummy content

PROTESTA Jubilados de Alcoy y comarca reivindican unas pensiones en ‘sintonía’ Los pensionistas quieren que las promesas de mejoras en el sistema de pensiones del Gobierno sean realidad y no solo promesas - La Coordinadora de pensionistes de l'Alcoià-Comtat ha convocado una nueva concentración en la plaza de España sábado, 15 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Coordinadora de pensionistes Alcoià-Comtat ha convocado una nueva concentración en la plaza de España de Alcoy para seguir reivindicando una mejora en el sistema público de pensiones. Se han dado cita alrededor de unas 150 de personas que han escuchado primero al portavoz de la Coordinadora, Antonio Matarredona, y posteriormente a la actriz Rosanna Espinós, que ha leído el manifiesto. Matarredona ha explicado a Radio Alcoy antes de comenzar la concentración que “nos gusta la música pero no nos llega la letra. Queremos que las promesas que realiza el nuevo Gobierno sean una realidad”. Por ello han vuelto a convocar a los pensionistas, presentes y futuros, para realizar esta nueva protesta. “Si se aprueban los presupuestos que parecen tener un mayor carácter social mejoraremos pero si no volveremos a estar en el aire”. Han recordado también que están al 1000 por 1000 con el sistema público de pensiones, que piden una revisión para mejorar la seguridad social y que están en contra de los planes privados de pensiones pues solo muy pocos pueden permitírselos. Desde la Coordinadora han insistido en que se seguirán reuniendo mientras las promesas de cambio político no sean realidad y mientras "haya pensionistas que pasen hambre y frío" como ha explicado su portavoz, o exista discriminación en cuanto a género, las pensiones de las viudas, por ejemplo. También ha recordado los ejemplos de estas manifestaciones o las de Francia, “que han producido que para partidas para las que no había dinero, gracias a la protesta hayan sido atendidas, al menos en parte”, ha concluido Matarrredona.