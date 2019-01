The examples populate this alert with dummy content

YEL CAFÉ DEL ALCOYANO “Jugabamos sin zapatillas y con naranjas” El jugador del Deportivo, Michel Anaba, ha sido nuestro invitado en El café del Alcoyano desde Premium Sport Café jueves, 31 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El jugador de Ghana, Michel Anaba, cumple su segunda etapa con el Alcoyano. El futbolista africano ha sido el invitado en Ser Deportivos Alcoy dentro de El café del Alcoyano , que como cada jueves realizamos en Premium Sport Café. Con él, hemos hablado de la vida en Ghana, de sus inicios, de fútbol y de muchas cosas más. Una persona que ha desprendido bondad, tranquilidad y honestidad, muy creyente y que te recomendamos escuchar. Con la colaboración de Héctor Rua.