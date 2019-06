The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO “Jugar cada 15 días en El Collao es una pasada” El jugador de Alcoy desestima proyectos económicos superiores por jugar en el Alcoyano martes, 25 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp más información Jorge Moltó, otro alcoyano en el proyecto Jorge Moltó ha sido presentado como jugador del Alcoyano. El futbolista de 21 años ya cuenta con más de 60 partidos en Tercera División y es una apuesta de futuro. Moltó es natural de Alcoy y mantenía la esperanza de volver al equipo de su ciudad. Desde la categoría benjamín hasta juvenil de segundo año, militó en el Alcoyano. Tras su paso por el Atzeneta, de donde tenía oferta de renovación y mejor económicamente, el jugador quería vestir la camiseta del Alcoyano ya que considera que jugar en un estadio como el Collao cada 15 días es un lujo para esta categoría. En Ser Deportivos, escuchamos todo lo que ha dicho el mediocentro del Alcoyano, que ha estado rodeado de sus familiares y amigos en una presentación donde, de nuevo, se notaba la ilusión de un jugador por vestir los colores del club.