CAFÉ DEL ALCOYANO “Jugar en El Collao es especial” Manuel Gato ha sido el invitado al Café del Alcoyano desde Premium Sport Café – El jugador alicantino ha recordado momentos de su carrera futbolística, ha hablado sobre el presente y ha asegurado que en el club blanquiazul es “feliz” jueves, 16 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (16/03/2017) De padre madrileño y de madre inglesa, con un disparo que hace levantarse a El Collao entero, humilde y con la ilusión de conseguir el ascenso, estas, entre otras cosas definen a Manuel Gato Thomason, jugador del Club Deportivo Alcoyano que ha visitado Premium Sport Café y ha sido protagonista de El Café del Alcoyano. Conocido simplemente por Gato, es normal escuchar su nombre coreado entre los aficionados blanquiazules. Fue uno de los intérpretes del ascenso a Segunda División en 2011, al año siguiente, tras el descenso, se marchó al Sabadell donde estuvo tres temporadas. Después regresó de nuevo a su tierra, a Alicante, pero no al Alcoyano, sino al Hércules. Una campaña duró en el equipo que tiene como escenario el Rico Pérez. En el verano de 2016 volvió a ser blanquiazul. Su fichaje se sumó a la de otros viejos conocidos como Álvaro García o David Torres, y todos se reencontraron en el vestuario con Fran Miranda y Jorge Devesa. Parece que la temporada va a tener el mismo desenlace que en 2011, el ascenso. Gato asegura que ese es el objetivo, “una de mis ilusiones es el ascenso”, afirma. Ha recordado su primera etapa en el Alcoyano siendo muy feliz y asegura que ahora mismo también lo es. En El Café del Alcoyano también ha recordado su debut en Primera División con el Albacete en el Mestalla jugando contra el Valencia y ganando 0-1, “fue algo precioso”, indica el futbolista alicantino. Esta temporada Gato ha levantado en más de una ocasión a los aficionados con sus golazos, como aquel frente el Barça B en septiembre, en la cuarta jornada de liga, que le dio la victoria a los de Toni Seligrat y que tumbó al actual líder del Grupo 3 de la Segunda B. Por este motivo y por muchos otros, como su garra en el terreno de juego, tal y como su mote predice. “Gato” suele ser uno de los nombres que resuenan en el fortín blanquiazul por la afición. “Es un sentimiento recíproco con la afición”, asegura el delantero, que también señala que “para mí jugar cada 15 días en El Collao es especial. Nosotros jugamos por muchas razones, una de ellas es para que nuestra gente disfrute”. Gato también ha hablado sobre él mismo, sobre el famoso “Comando” formado por David Torres, Antonio Navarro, Álvaro García, Ángel y el propio Gato. Sin duda, Gato es un ejemplo del cóctel que actualmente da forma al Deportivo Alcoyano. Ganas, ilusión, experiencia, calidad futbolística pero también humana, humildad, modestia…todo ello y mucho más son los ingredientes de un equipo que una ciudad entera espera que dé como resultado el ansiado y esperado ascenso.