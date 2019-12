The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS Juguetes de época para recordar el año deportivo Ser Deportivos Alcoy desde el Museo del Juguete Los Reyes, en la Calle, Cura Belloch, 9 en Alcoy martes, 24 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Este día de nochebuena hemos querido desde Ser Deportivos tele transportar a los oyentes a su infancia gracias al lugar desde donde hemos realizado el programa. Desde el museo del Juguete de Los Reyes, en Alcoy. Un lugar desconocido para muchos alcoyanos. Un museo con entrada gratuita que estará abierto los fines de semana de Navidad y que es de un coleccionista particular. Jorge Muñoz colecciona juguetes y los ha expuesto en la C/ Cura Belloch, 9. Justo al lado de la Filà Cides con el cruce de la c/ Orberá. Un lugar donde nada más entrar ya te lleva a la niñez. Juguetes antiguos que seguro te recordarán a tu infancia y que es más que recomendable visitar. Estará abierto los fines de semana, sin horario concreto, acércate y visita gratuitamente este rincón lleno de recuerdos. Un programa en el que hemos hablado de deporte del 2019 y 2020 con el Concejal de Deportes Miguel Juan Reig y con Javi López.