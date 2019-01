The examples populate this alert with dummy content

TRIBUNALES Juicio con jurado popular contra la exconcejal de Castalla por contratar en la Feria a la mercantil donde trabajaba El juicio contra Magdalena Durà está previsto para los días 1, 2, 3 y 4 de abril, a las 9.30 horas, en la Audiencia Provincial de Alicante lunes, 28 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (28/01/2019) La exconcejal de Fiestas, Magdalena Durà, se sentará en banquillo de los acusados de la Audiencia de Alicante el próximo 1 de abril por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, relativa al artículo 439 del Código Penal. Los hechos que se le imputan a la exedil socialista se remontan a la Feria de San Isidro de 2012, en que ostentaba los cargos de Fiestas, Ferias, Ocio y Tiempo Libre en el Ayuntamiento de Castalla, al mismo tiempo que era administradora de la mercantil Corda i Nuc SL. La acusación atribuye un presunto uso de fines ajenos para la organización y montaje por incompatibilidad de cargo. La Audiencia Provincial pidió al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ibi la reapertura del juicio en el cual prestarán declaración como acusación particular los ocho exconcejales del Partido Popular, en la oposición en aquel momento. Leal, absuelto El ministerio fiscal considera que los hechos no son constitutivos de delito. Esteban Leal es uno de los concejales denunciantes del Partido Popular, acusado del envío de correos para sustraer información a la exconcejal. Leal ha sido finalmente absuelto del delito de suplantación de identidad por el que se le llegó a condenar a un año de prisión, pero al que recurrió.