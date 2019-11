The examples populate this alert with dummy content

CULTURA

Juli Mira, Premi d'Honor de l'Audiovisual Valencià

La Generalitat reconeix la trajectòria de l'actor alcoià amb aquest guardó que rebrà el divendres a Castelló

miércoles, 20 de noviembre de 2019

Hoy por hoy Alcoy 13.00 (20/11/2019)

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l'actor alcoià Juli Mira el Premi d'Honor de l'Audiovisual Valencià 2019 per reconèixer la seua trajectòria en el món de la interpretació. El conseller de Cultura, Vicent Marzà, ha destacat que el guardó a Mira és "pel camí que fa quasi 50 anys obri dins del nostre panorama interpretatiu, pel caràcter i els matisos inconfusibles que ha donat a cada un dels personatges que ha interpretat i perquè Juli, amb tota la seua experiència que té acumulada, és un dels nostres mestres de la interpretació".

L'inici de la carrera de Mira com actor està lligada al grup de teatre La Cazuela d'Alcoi. Allí, i de manera autodidacta, va anar aprenent l'art de la interpretació i que ha anat desenvolupant durant molts anys en projectes teatrals, de cinema i per a la televisió. Una trajectòria que ha repassat en Hoy por Hoy Alcoy abans de rebre la distinció aquest divendres en la cerimònia que se celebrarà a Castelló.