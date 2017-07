The examples populate this alert with dummy content

FICHAJE Juli, nuevo fichaje del Hércules El futbolista alcoyano se ha convertido en jugador del equipo alicantino y volverá a El Collao como visitante lunes, 31 de julio de 2017 Julián Cerdá, `Juli´, futbolista alcoyano, se ha convertido en el quinto fichaje del Hércules de Alicante procedente del Córdoba de Segunda División. A sus casi 36 años Juli baja una categoría, ya que jugará en Segunda B con el Hércules enfrentándose así durante esta temporada al equipo de su ciudad natal, el Deportivo Alcoyano. Juli llega al club alicantino tras jugar siete temporadas en la categoría de plata. El futbolista, durante su trayectoria profesional, ha logrado dos ascensos a Primera División con el Rayo Vallecano y el Alavés, y otro a Segunda con el Castellón. El atacante alcoyano ha jugado en Segunda División en el Córdoba, Alavés, Alcorcón, Rayo Vallecano, Elche y Polideportivo Ejido, e inició su carrera en equipos como el Alicante, Castellón y Benidorm. Según el Hércules, Juli se incorporará el 1 de agosto a los entrenamientos y viajará con el resto de sus compañeros a Pinatar donde el Hércules disputará el tercer partido amistoso de la pretemporada, que será ante el Cartagena.