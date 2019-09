The examples populate this alert with dummy content

FICHAJE ALCOYANO Juli vuelve a casa Es uno de los fichajes más importantes de la temporada – Juli se marchó del Alcoyano en la temporada 2002 cuando el Alicante pagó 3 millones de pesetas por él martes, 03 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (03/09/2019) Vuelve uno de los jugadores más importantes que ha tenido Alcoy en los últimos tiempos. Julian Cerdá, “Juli”, vuelve al lo que fue su casa durante muchos años. Ahora con 38 años, se convierte en uno delos fichajes más destacados de los últimos tiempos. Jugador comprometido que ha declinado ofertas muy sugerentes económicamente hablando para venir al Alcoyano. Después de pasar por las categorías inferiores, Juli, se marchó al Alicante de aquel entonces y ahora desaparecido. El equipo de la capital pagó 3 millones de pesetas por el jugador, una cifra más que buena en aquella época. Después de sus experiencias en diferentes equipos importantes de España y consolidado en Segunda División, se acercó a Alcoy a través del Hércules, llegó a un acuerdo con el conjunto alicantino para rescindir contrato y ahora vuelve al Alcoyano. El miércoles a las 12.30 en la sede de la Unión Alcoyana, será presentado.