TRAGALUZ Júlia explora nous sons per al seu disc Casa El grup musical realitza una tasca d’investigació i creació en el CADA gràcies als Premis Llançadora viernes, 29 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (29/11/2019) El grup musical Júlia està immers en la creació del seu tercer disc, anomenat Casa. Aquest projecte va ser guardonat amb el premi Llançadora, impulsat pel Consell de Cultura, en la categoria musical. El grup, des de principis de setembre, està a l’estudi de gravació de l’IVAM CADA Alcoi explorant nous sons orgànics que van a introduir en aquest treball. Des de l’estudi de la factoria creativa parlem amb Estela Tormo, component de Júlia, per saber com va aquesta estada creativa. En la Capella de l’Antic Asil del Camí hi ha activa una exposició sobre cal·ligrafies anomenada Scripta Manent. Els treballs de deu artistes a nivell nacional dibuixen la mostra de la que ens parla Lucía Romero.