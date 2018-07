The examples populate this alert with dummy content

GENERALITAT Justicia anuncia la apertura de una oficina de asistencia a víctimas de delitos en Ibi La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, visitó este viernes el municipio para informar de la puesta en marcha el próximo año de un servicio integral y gratuito de asistencia a las víctimas del delito sábado, 21 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, visitó ayer viernes el Palacio de Justicia de Ibi con el fin de informarse de primera mano sobre el funcionamiento del nuevo sistema informático con el que trabaja la administración de justicia. Bravo anunció durante su paso en la comarca la puesta en marcha en 2019 de una oficina para la asistencia a víctimas de delitos en el municipio. El cometido de dichas oficinas es la de ofrecer un servicio integral y gratuito de asistencia a las víctimas del delito, que engloba tanto el asesoramiento jurídico como la atención en otros ámbitos más sensibles como el psicológico y social. Para la portavoz del Grupo Municipal Socialista de Ibi, Susana Hidalgo, es "una gran noticia para toda la comarca y especialmente para las mujeres, ya que cabe recordar que aproximadamente el 80 % de las personas que hacen uso de los servicios de estas oficinas son de género femenino".