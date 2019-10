The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO 1-0 PATERNA Justicia en El Collao Sufrida victoria del CD Alcoyano ante el Paterna para lograr la séptima victoria consecutiva.-Marcó Oscar Díaz. domingo, 06 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Los primeros 45 minutos de partido pasaron sin pena ni gloria para el CD Alcoyano que casi no tuvo ocasiones, ante un Paterna muy bien plantado defensivamente, tan sólo un disparo de Acevedo que se marchó por el lateral de la red a los seis minutos y un disparo de falta de Oscar Díaz a la media hora de partido que paró el portero del equipo valenciano. En la segunda mitad el CD Alcoyano puso una marcha más y se convirtió en una máquina de atacar aunque sin mucho acierto, primero Acevedo tuvo la primera ocasión de la segunda mitad con un disparo desde fuera de área que se marchó rozando el palo, después Moltó tuvo la oportunidad de adelantar a los locales. En el minuto 59 llegó el primer cambio salía Moltó para dar entrada a Fran Machado y diez minutos después entraba Jony para dar descanso a Diakité, Ruba el mejor de los blanquiazules se convirtió en una máquina de meter centros aunque ninguno de sus compañeros lograba rematarlos. A diez minutos del final el árbitro pitaba penalti a favor del deportivo tras una gran jugada de Pau Franch, penalti que Jony mandaba al larguero y tan sólo dos minutos después, Oscar Díaz aprovechaba el error de la defensa del conjunto visitante para recoger el rechace y marca el primer y único gol del partido, rechace que vino tras un disparo de Ruba que tocó el poste. En el minuto 88 Ruba salía ovacionado de El Collao para dar entrada a Josué que debutaba con la camiseta blanquiazul en partido oficial. En el último minuto del descuento el árbitro pitó penalti a favor del Paterna, penalti que paró Jose Juan desatando la locura en el estadio. Siete de siete para un CD Alcoyano que sufrió para ganar al equipo valenciano. Esta semana doble partido: el primero el próximo miércoles a las 18:00 ante el Castellón y el sábado partido de liga a las 17:00 en casa del Novelda.