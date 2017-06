The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO Kelme vestirá al Alcoyano La marca ilicitana vestirá a los tres equipos de la provincia en Segunda B, Alcoyano,Hércules y Elche martes, 20 de junio de 2017 La marca ilicitana apuesta por los equipos de la provincia en Segunda B para que vistan su marca. Ya es conocido que Kelme viste al Elche y ahora se ha dado a conocer la ruptura entre Nike y el Hércules para que sea la firma alicantina la que vista al club del Rico Pérez la próxima campaña. Según ha podido saber Radio Alcoy, aunque el Alcoyano no lo ha dicho de forma oficial, Kelme será también la marca del Alcoyano para la próxima temporada. Por lo que Rasan queda desvinculada del Alcoyano.