The examples populate this alert with dummy content

ACUERDO Kelme y Alcoyano firman cuatro años El Alcoyano vestirá la marca ilicitana Kelme, muy interesada con vestir al Alcoyano miércoles, 12 de julio de 2017 más información Kelme vestirá al Alcoyano Después de 12 años con Rasan, el Alcoyano cambia a una de las mejores marcas nacionales e internacionales: Kelme. La firma ilicitana, representada en El Collao por el ex internacional de fútbol sala Lucio, ha expresado su "orgullo" por poder vestir a un club como el Alcoyano los próximos cuatro años. Las tres camisetas que tendrá el club tiene un matiz muy marcado, la primer4a , es blanquiazul con un toque degradado que la hace diferente a los anteriores modelos. La segunda es la que más impacta, ya que se representa la bandera de Alcoy, con las franjas rojas y amarillas. Y la tercera equipación es negra con unos ribetes rosas que le dan un toque muy atractivo. Lo que son las equipaciones, están todavía en confección, para la venta al público, se espera a partir de mediados de septiembre. Kelme será la imagen de los tres equipos de la provincia de Alicante en Segunda B, con el Elche ya hace años que trabajan, pro también vestirán al Hércules, que la temporada pasada vestía Nike.