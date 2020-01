The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS Kick boxing femenino María Antón es monitora de Kick boxing, junto a Paula Berná y Marta Sanz, nos hablan en Radio Alcoy de su deporte, cada vez más practicado por mujeres miércoles, 22 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (22/01/2020) Seguimos rompiendo mitos. El deporte de kick boxing ,muy relacionado históricamente con el mundo masculino, ha dado un vuelco, afortunadamente, y ya no es solo hombres. Para muestra, las invitadas de hoy. María Antón es monitora de kick boxing y ha venido a la radio con Paula Berná y Marta Sanz, dos jóvenes estudiantes que además practican este deporte desde el día que lo probaron por primera vez. Animan a más mujeres a que practiquen este deporte ya que les genera mucha autoconfianza, seguridad y un importante trabajo físico. Un deporte que cada vez practican más mujeres y que explican de una forma sencilla y clara. Es un deporte de contacto que además es muy útil para la defensa personal. Note pierdas todo lo que nos cuentas estas tres chicas con muchos sueños por delante.