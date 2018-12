The examples populate this alert with dummy content

PUBLICACIÓN Kiko Miralles presenta su libro de 223 recetas Se trata de una recopilación de recetas de cocina que ha ido recopilando martes, 18 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (18/12/2018) El arquitecto técnico aficionado a la cocina Kiko Miralles ya tiene preparado su libro con 223 recetas de cocina bajo el título '223 recetas de Kiko al detalle'. La cocina ha sido siempre la gran pasión de Kiko ha decidido recopilar estas recetas. Se trata de una cocina fácil al alcance de todo el mundo acompañada por fotografías y un texto con palabras sencillas al alcance de cualquier aficionado a los fogones. Kiko Miralles ha estado en Radio Alcoy dando detalles de esta obra.