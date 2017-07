The examples populate this alert with dummy content

ACUERDO Kilian Morante, cerca del Alcoyano El media punta polivalente del Ilicitano, está cerca de fichar por el Alcoyano miércoles, 05 de julio de 2017 Kilian Morante, un jugador polivalente, pero que donde más destaca es en la media punta, tiene 21 años es de Orihuela y podría ser el primero en llegar al Alcoyano. El equipo franjiverde no cuenta con él para la próxima temporada y el jugador sub 23 , tiene muchas papeletas para recalar en el Alcoyano. A falta de confirmación, Kilian no será el único que venga del Ilicitano, aunque según el club, alguno de los compañeros que tenía Kilian en el Elche Ilicitano, comenzarán la pretemporada con Aparicio en modo “prueba”. De confirmarse este fichaje, sería el primero en llegar, aparte de las renovaciones ya confirmadas y de los jugadores que tiene contrato y que seguirán como blanquiazules, todos ellos comenzarán la pretemporada el próximo lunes, junto a varios jugadores del Alcoyano B y del Juvenil.