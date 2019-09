The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD Kilómetros por euros “Un reto para una causa” pretende recaudar, al menos, 4700 euros para el “Projecte Somriure” miércoles, 18 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (18/09/2019) En Ser Deportivos hemos hablado con miembros de “un reto para una causa”, básicamente cambian kilómetros por euros y todo por una buena causa. En esta edición, todo lo que se recaude, irá destinado al “Projecte Somriure”. Un proyecto que se encarga de buscar soluciones a los chicos y chicas con discapacidad que terminan su etapa de escolarización a las 21 años y que no tiene donde ir porque los centros especiales de Alcoy y de Ibi están al completo. Saúl Ramírez, José Rico, Julio Abad y Rubén Colomina, pasan por Radio Alcoy, junto a ellos, Zeus López y Jaume Belda componen un grupo magnífico que durante el año realizan entre los seis, cerca de 20 carreras para sumar kilómetros y transformarlos con la ayuda y la aportación de particulares y empresas en euros. Ellos mismos se costean el precios delas inscripciones y todo lo recaudado va íntegramente al proyecto. Entre las pruebas destaca la Quebrantahuesos, el Trail Solidari, Montblanc o la maratón de Valencia entre otros tantos triatlones, trail o maratones. No os perdáis esta entrevista solidaria porque la causa lo merece.