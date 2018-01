The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO Koke vuelve al Levante El conjunto valenciano recupera al portero Koke tras media temporada en el Alcoyano y la falta de guardametas en el conjunto granota martes, 16 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Koke Vegas finaliza su etapa en el Alcoyano con el objetivo cumplido. Su intención era volver al primer equipo y las circunstancias hacen que el meta vuelva al Levante por los problemas que esta teniendo el Levante con las lesiones de sus porteros. Koke ha disputado los últimos partidos en la portería del Alcoyano demostrando que está preparado para aceptar el reto de Primera División. Tras un inicio de suplente, Koke alternaba la portería con Bañuz. El portero se ha despedido en las redes sociales de la afición del Alcoyano, agradeciendo al club y a la que fue su afición media temporada, el apoyo, confianza y respeto que han tenido hacia su persona.