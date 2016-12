The examples populate this alert with dummy content

ESPORT EN 3D La 10 K Unión Alcoyana reina el domingo La carrera reúne a casi un millar de atletas – El triagular del Alcoyano Veteranos y el basket local son el eje de la mañana viernes, 10 de junio de 2016 Se cierra el telón de la quinta edición del Esport en 3D y lo hace con la carrera por la vía verde de la 10 K Unión Alcoyana. Prueba que reúne a casi un millar de atletas. Radio Alcoy también corre esta prueba y dos atletas con cámara incorporada participan en la 10 K para que vean como es la carrera por dentro. Lo podrán ver es este vídeo. Además el día está marcado por el triangular que el Alcoyano Veteranos, Campello y Ontinyent jugaron en el polideportivo. El baloncesto local disputó las semifinales y final en la mañana del domingo, entre otras cosas. Todo terminó cerca de las dos de la tarde, poniendo punto final a la quinta edición del Esport en 3D y con ella el final de la temporada deportiva.