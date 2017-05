The examples populate this alert with dummy content

ATLETISMO La 10K Alcoy supera los 500 inscritos El plazo de inscripción finaliza hoy, pero la organización dejará unos días más miércoles, 31 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (31/05/2017) David Miró, uno de los responsables de la prueba, ha pasado por Ser Deportivos para hablarnos de la última hora de la carrera popular y familiar que se celebrará el día 11 de junio, dentro del Esport en 3D y que comenzará a las 9.30 horas desde el polideportivo Francisco Laporta y que llegará hasta el barrio de Batoy para volver a subir al polideportivo y cumplir los 10 kilómetros de la prueba. La organización necesita voluntarios, si quieres colaborar www.10kalcoy.com Miró también habla de los cambios que se están estudiando para la Media Maratón que se disputará en diciembre y de la bajada de participantes en las carreras populares. No te pierdas todo lo que ha dicho. Para colaborar también puedes mandar tus datos a: oscar@mitjamarato.com David@mitjamarato.com info@mitjamarato.com